SURVİVOR bu akşam var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 Ocak 2023 TV8 yayın akışı!

Survivor yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği bu akşam TV 8 yayın akışında yer almaması nedeniylr merak konusu oldu. Survivor 2023 ilk bölümüyle pazar akşamı ekrana geldi. Ümit Erdim'in elendiği yarışmaya, Çağla Taşdelen, Nefise Karatay, Senem Genç, Ertuğ ve Fatih 5 yeni yarışmacı dahil oldu. İşte Survivor 2023'ün yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...
Survivor bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 19.15'te Recep İvedik 6 filmi, saat 21.30'da da Sıfırıncı Gün Kolaj bölümü yayınlacak.
Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ocak 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi!
06.00 Canım Annem
07.15 8'de Sağlık
08.45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11.15 Doya Doya Moda
1245 Canım Annem
13.45 Survivor Panorama
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19.15 Recep İvedik 6
21.30 Sıfırıncı Gün / Kolaj
01:30 Tuzak