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SURVİVOR bu akşam var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 Ocak 2023 TV8 yayın akışı!

20.01.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman soruları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'in yayın akışında yer alan dikkat çeken detay nedeniyle izleyiciler tarafından sorgulanıyor. 20 Ocak 2023 Cuma günü TV 8 yayın akışı listesinde bu akşam saat 19.15'de Recep İvedik 6, 21:30'da ise Sıfırıncı Gün (Kolaj bölümünün) dizisinin yayınlanacağı görüldü. Peki, Survivor bu akşam var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü TV8 yayın akışı...

SURVİVOR bu akşam var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 Ocak 2023 TV8 yayın akışı!

Survivor yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği bu akşam TV 8 yayın akışında yer almaması nedeniylr merak konusu oldu. Survivor 2023 ilk bölümüyle pazar akşamı ekrana geldi. Ümit Erdim'in elendiği yarışmaya, Çağla Taşdelen, Nefise Karatay, Senem Genç, Ertuğ ve Fatih 5 yeni yarışmacı dahil oldu. İşte Survivor 2023'ün yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 19.15'te Recep İvedik 6 filmi, saat 21.30'da da Sıfırıncı Gün Kolaj bölümü yayınlacak.

survivor-2023

TV 8 YAYIN AKIŞI

Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ocak 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi!

06.00 Canım Annem

07.15 8'de Sağlık

08.45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11.15 Doya Doya Moda

1245 Canım Annem

13.45 Survivor Panorama

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19.15 Recep İvedik 6

21.30 Sıfırıncı Gün / Kolaj

01:30 Tuzak

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