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Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 22:11 | Son Güncelleme

Survivor 2020 finalinin en güçlü adayları arasında gösterilen Cemal Can Canseven, Survivor'a katılma sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Cemal Can, "2016 yılından beri sürekli başvuruyordum ama olmuyordu. Ama demek ki hayatımda bazı şeyleri yaşadıktan sonra buraya katılmam gerekiyormuş" dedi.

Survivor Cemal Can'ın duygusal anları: Survivor'a yıllardır başvuruyordum ama...

Survivor 2020'nin 128. bölümünde mavi takımdan Cemal Can, Survivor'a katılma sürecini ve yarışmadaki duygularını ilk defa anlattı.

Uzun yıllardır Survivor hayali olduğunu ve sürekli başvuru yaptığını ifade eden Cemal Can, "Burayı hep hayal ediyordum ama yaşamadan bilemiyorsun. Burayı yaşamam gerektiğini hep hissetmiştim. 2016 yılından beri sürekli başvuruyordum. Ama biliyorum ki bir şeyler için hep doğru zaman vardı. Hayatımda bazı şeyler gerçekleştiğinde buraya gelmem gerekiyormuş" dedi.

cemel

"O GÜCÜ KENDİMDE GÖREMİYORDUM"

Cemal Can, "Buralara kadar gelebilmeyi ve sonuna kadar gitmeyi hissediyordum ama o güce sahip olmadığımı biliyordum
Ancak bura da o gücü içimde barındırdığımı ve zorluklara karşı iyi mücadele ettiğimi görmüş oldum. Burayı yaşamadan burayı anlamak imkansız" şeklinde konuştu.

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