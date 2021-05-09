Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 9 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, parkura ellerinde bir tahta ile başladı. Bu tahta ile engellerdeki boşluğa koyarak ilerledi. Finalde ise bu tahta atışı yapılacak yere yerleştirildikten sonra beş halka atışına geçildi. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım, 3-0 öne geçti. Mavi takımın sürdürdüğü kıyasıya mücadele ile skor 4-4 oldu.

Devamında ise kırmızı takımın atağı geldi ve fark yine üçe çıktı. Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki fark değişmedi. Kırmızı takım, 10-6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Ada oylamasında mavi takımdan çıkacak eleme adayı için isimler yazıldı. Strateji yapan mavi takımda eleme adayı Poyraz oldu. Mavi takım, sms birincisi olduğu için ortak kararla Poyraz'ın adını yazdı.

Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise mavi takım kazanmıştı. Ada konseyinde yapılan oylamada ise dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Batuhan haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

