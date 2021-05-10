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Survivor 2021'de Batuhan ve Poyraz kavgası! Acun Ilıcalı: Bel altı vuruyorsun

10.05.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 9 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümüne Batuhan ve Poyraz kavgası damga vurdu. Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında mavi takımdan Poyraz ile kırmızı takımdan Batuhan arasında gerilim yaşandı. Poyraz'ın Batuhan'ın oyunculuk kariyerine laf etmesi ise konseyde gündem oldu. Poyraz'ı uyaran Acun Ilıcalı, "Bel altı vuruyorsun ve tahrik ediyorsun. Sana yakıştıramadım" dedi.

Survivor 2021'de Batuhan ve Poyraz kavgası! Acun Ilıcalı: Bel altı vuruyorsun

Survivor Türkiye'nin 88. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Batuhan ve Poyraz gerilimi yaşandı. Kırmızı takım oyunu kazandıktan sonra Batuhan mavi takıma dönüp "Açken yazın bakalım şimdi" dedi. Poyraz ise mavi takıma laf atıldığı için Batuhan'a "Dört aylık takım arkadaşları varken potaya girmek kolay. Benim takımıma laf ediyorsun" diyerek tepkisini gösterdi.

Batuhan ve Poyraz arasında tartışma bir süre daha devam etti. Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen ikili sakinleşmedi. Daha sonra Poyraz'ın Batuhan'a kariyeriyle ilgili sözler söyledi. Poyraz, normal hayatında oyuncu olan Batuhan'a "Kötü oyuncusun. Kariyerin erken bitmiş" dedi.

"BEL ALTI VURUYORSUN"

Poyraz ve Batuhan gerilimi konseye de taşındı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası Batuhan ile Poyraz arasında gerçekleşen gerilim hakkında konuştu. Acun Ilıcalı bu duruma tepki göstererek Poyraz ve Dora'ya "bel altı vuruyorsunuz" dedi.

Poyraz'ı uyaran Acun Ilıcalı, "Dora gibi seçilmiş laflarla Batuhan'a bel altı vurdun. Batuhan'ı haklı buluyorum. Bir yarışmacıyı Survivor'la ilgili konularla eleştirmen normal. Ama özel hayatındaki kariyeriyle ilgili konuşman yanlış. Sana da yakışmadı diye düşünüyorum. 'Kariyerin erken bitmiş. Kötü oyuncusun' dedin ve kariyerine laf ettin" ifadelerini kullandı.

Poyraz ise "Batuhan'ın sadece çocukken oynadığını izledim. Onun dışındakileri bilmiyorum. Samimiyetsiz bulduğum için rol yaptığını ve buradaki oyunculuğunun kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

KOZLARINI ELEME POTASINDA PAYLAŞACAKLAR

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Batuhan olmuştu. Son bölümde ise dokunulmazlığı mavi takım kaybetti. Mavi takımdaki oylama sonucunda ise Poyraz ikinci eleme adayı oldu. Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise aralarında gerginlik olan Poyraz ve Batuhan eleme potasında karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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