Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın şampiyonluğuna doğru adım adım yaklaşılırken dokunulmazlık oyunlarındaki hırs ve mücadele de artıyor. 2 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ve eleme adayının kim olduğu merak edildi. İşte 2 Mayıs Salı günü Surivor'da yaşananlar...
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kazanan takım sembolün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. En başarılı atışlarıyla kazanan takım Gönüllüler Takımı oldu.
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı yarışmacıları tarafından ada konseyinde oylama yapıldı. Oylamada 4 oy alan Cansu haftanın 4. eleme adayı oldu.