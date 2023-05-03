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Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

03.05.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın son eleme adayı merak edildi. 2 Mayıs Salı akşamı Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar hem ödülün sahibi olmak hem de eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın şampiyonluğuna doğru adım adım yaklaşılırken dokunulmazlık oyunlarındaki hırs ve mücadele de artıyor. 2 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ve eleme adayının kim olduğu merak edildi. İşte 2 Mayıs Salı günü Surivor'da yaşananlar...

2 MAYIS SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kazanan takım sembolün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. En başarılı atışlarıyla kazanan takım Gönüllüler Takımı oldu.

acun ılıcalı konsey

2 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı yarışmacıları tarafından ada konseyinde oylama yapıldı. Oylamada 4 oy alan Cansu haftanın 4. eleme adayı oldu.

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