Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın şampiyonluğuna doğru adım adım yaklaşılırken dokunulmazlık oyunlarındaki hırs ve mücadele de artıyor. 2 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ve eleme adayının kim olduğu merak edildi. İşte 2 Mayıs Salı günü Surivor'da yaşananlar...

2 MAYIS SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kazanan takım sembolün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. En başarılı atışlarıyla kazanan takım Gönüllüler Takımı oldu.

2 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı yarışmacıları tarafından ada konseyinde oylama yapıldı. Oylamada 4 oy alan Cansu haftanın 4. eleme adayı oldu.



