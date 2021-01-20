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Survivor'da diskalifiye şoku!

20.01.2021 23:41 | Son Güncelleme:
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Survivor'da diskalifiye şoku!

Survivor 2021'in 21 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı acil durum konseyi düzenliyor. Ilıcalı Survivor'dan bir yarışmacının diskalifiye olduğunu açıklayacak. Peki Survivor'da kim diskalifiye olacak?

Survivor 2021'in yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımları, Murat Ceylan'ın sunacağı ödül oyununu kazabilmek için zorlu parkurda mücadele edecek.

Survivor yeni bölümde acil durum konseyi de toplanacak.

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Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.

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Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı.

Survivor'da sakatlanan Duygu hastaneye kaldırıldı! Survivor Duygu Serap Salman'a ne oldu?Survivor'da sakatlanan Duygu hastaneye kaldırıldı! Survivor Duygu Serap Salman'a ne oldu?

Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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