Survivor'da sakatlanan Duygu hastaneye kaldırıldı! Survivor Duygu Serap Salman'a ne oldu?

Survivor Türkiye'de 9. bölüm heyecanı yaşanırken son derece tatsız anlar yaşandı.

Sembol oyununda parkura çıkan Survivor'ın yeni isimlerinden Duygu çok kötü şekilde düştü.

Parkura belini vuran Duygu acı içinde kıvranmaya başladı.

Gözyaşlarına boğılan Duygu Serap Salman'a Doktor Metin Kuş ve sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

Survivor Serap ambulansla hastaneye kaldırıldı.



MURAT CEYLAN'DAN DUYGU AÇIKLAMASI

Oyun sonunda ise sunucu Murat Ceylan, Duygu'nun sakatlığı hakkında yarışmacılara açıklama yaptı.

Murat Ceylan, "Maalesef Survivor'da tempo yüksekken istemediğimiz kazalar olabiliyor. Duygu da önceden talihsiz bir kaza geçirmişti ve ekstra biR hassasiyeti var. Biraz geçmişten kalan travmayla birlikte reaksiyonu fazla olmuş olabilir. Doktorumuz Metin Kuş ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye gönderildi" ifadelerini kullandı.

