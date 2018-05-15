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Survivor'da Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın ilginç iddiası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 21:15 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de ödül oyunu sırasında ilginç bir olay yaşandı. Rakibi Ümit Karan'ın erken çıktığını iddia eden Murat Ceylan, Acun Ilıcalı'yla girdiği iddiayı kaybetti.

Survivor'da Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın ilginç iddiası!

Ödül oyununda Ümit Karan'ın düdük çalmadan önce çıktığını söyleyen Murat Ceylan, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı iddiaya girdi.

Gönüllüler takımı adına mücadele eden Murat Ceylan, Acun Ilıcalı'nın 'Murat her zamanki gibi geç çıktı' sözleri üzerine 'Erken çıktı' itirazında bulundu. Ilıcalı'nın "İddiaya girebilir miyiz?" teklifini de "Ben kendime güveniyorum, girebilirim" cevabıyla kabul etti.

Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından iddiasında haksız olduğu ortaya çıkan Murat, yarım ödül kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Murat Ceylan survivor 2018 Survivor

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