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Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 01:34 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de sürekli oyun kaybeden Gönüllüler takımından Acun Ilıcalı'ya şoke eden bir talep geldi. Konseyde takımlarından bir kişinin daha elendiği Gönüllüler takımı Hakan Hatipoğlu dışında aralarında toplanarak, Cumali Akgül'ün Ünlüler'e geçmesi istediğini Acun Ilıcalı'ya iletti. Gönüller adına konuşan Nagihan, 'Cumali'yi karşı takıma transfer etmenizi istiyoruz' dedi. Survivor'da Cumali'nin All Star'a geçip geçmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor 2018'in 9 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 43. bölümünde Gönüllüler takımından elemeye kalan isimlerden Funda elenerek adaya veda etti. Son bölümde, kahvaltı ve iyi baraka ödülünü de kaybeden Gönüllüler'den Nagihan konsey sırasında Acun Ilıcalı'ya şok bir istekte bulundu.

NAGİHAN'DAN CUMALİ TALEBİ 'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'
Funda'nın veda etmesinin ardından konuşan Nagihan, Cumali Akgül'ün Ünlüler takımına geçirilmesini istedi. Cumali'yle yakın dost olan Hakan Hatipoğlu dışında, takım olarak konuştuklarını söyleyen Nagihan, 'Bu akşam bir güçlü yarışmacıyı daha kaybettik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Takımımızın durumu ortada. Oyun bittikten sonra herkes ağlama modundaydı. Yeni gelen arkadaşlar bir haftada halsiz kaldıklarını, bizim aylardır dayanmamızın mucize olduğunu söylüyorlar. Buraya gelmeden konuşma yaptık, buna Hakan katılmadı. Konuşacağımız şey sizin için uç bir nokta olabilir. All Star özellikle erkekleri çok güçlü. Cumali'yi biz iki ay misafir ettik. Dilim varmıyor ama çok saçma gelebilir. Biraz ayaklanmamız adına Cumali'yi karşı takıma transfer etme imkanınız varmı? Çok zor durumdayız' dedi.

'CUMALİ'Yİ ÇOK SEVİYORUZ AMA...'
Cumali'yi çok sevdiklerini ama takıma katkısı olmamasından dolayı karşı takıma geçirilmesini istediklerini ifaden eden Nagihan, 'Cumali ara ara sürprizler yaparak oyun kazanıyor. Ama genelde katkısının olmadığını biliyoruz. Kendisi de sporcu olmadığını ve elinden bu kadarının geldiğini söylemişti. Artık konuşacak halimiz yok. Kelimeleri dahi seçemiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama Cumali'nin katkı sağlayamaması bizi zor durumda bırakıyor' şeklinde konuştu.

CUMALİ: 'BU EVLİ ÇİFTLERİN ANLAŞAMAMASI GİBİ'
Nagihan'ın sözlerinden sonra konuşan Cumali ise, karşı takıma geçirilmesi talebine olumlu yanıt vererek, 'Karar takımın içinde verilmişse saygı duyarım. Hakan ağabeyin buna katılmaması çok hoşuma gitti. Bu evli çiftlerin birbiriyle anlaşamaması gibidir zorlamaya gerek yok. Bu akşam olsun bitsin diye düşünüyorum' dedi.

ACUN ILICALI'DAN O TALEBE CEVAP
Nagihan'ın Cumali için isteğine yanıt veren Acun Ilıcalı ise, 'Cumali çok sevdiğim bir yarışmacı. İçi dışı bir çok dobra çok sevdim kendisini. Tam bir Anadolu insanı. Size de hak verdiğim noktalar var. Cumali buraya sportif testlerden geçerek gelmedi. Ancak Cumali'yle devam ederseniz oyunları kazanabileceğinizi düşünüyorum. Son oyunlarda 10-9, 10-8 gibi skorlarla kaybettiniz. Son yumruğu vurabilirsiniz. Ancak talebinizi anladım. Buna bireysel olarak evet ya da hayır diyemem. Bu akşam arkadaşlarımla toplanıp değerlendireceğiz ve size kararımızı ileteceğiz. Bu çok yönlü bakılacak bir olay' ifadelerini kullandı.

ÜMİT KARAN: 'CUMALİ'YE KAPIMIZ AÇIK'
Nagihan'ın sözlerinden sonra Ünlüler'den Ümit Karan araya girerek takımı adına konuştu. Ümit Karan, 'Bize dışarıdan gelen her misafirin başımızın üzerinde yeri var. Karşı takım adına da üzülüyoruz. Biz burada bir savaş veriyoruz. Bunu Cumali'yle de yaparız. Cumali'ye kapımızı açarız' dedi.

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