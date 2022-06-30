29 Haziran akşamında Ayşe Yüksel'in ardından Batuhan Karacakaya Survivor hayallerine veda etti. Böylelikle final, Adem ve Nisa arasında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Survivor'da büyük ödülün ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da büyük ödül ne? Survivor All Star 2022 büyük ödül kaç para? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Survivor All Star 2022 birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para alacağı konuşuluyor.

Survivor finali 30 Haziran akşamında Tersane İstanbul'da gerçekleştiriliyor.



