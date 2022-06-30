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Survivor'da büyük ödül ne? Survivor All Star 2022 büyük ödül kaç para?

30.06.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon boyunca seyircileri ekranlara kilitleyen Survivor'un büyük finali geldi. Survivor All Star 2022'nin büyük finalinde Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı yer alacak. 30 Haziran akşamında Survivor'un büyük ödülü sahibini bulacak. Peki Survivor'da büyük ödül ne? Survivor All Star 2022 büyük ödül kaç para? İşte merak edilenler...

Survivor'da büyük ödül ne? Survivor All Star 2022 büyük ödül kaç para?

29 Haziran akşamında Ayşe Yüksel'in ardından Batuhan Karacakaya Survivor hayallerine veda etti. Böylelikle final, Adem ve Nisa arasında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Survivor'da büyük ödülün ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da büyük ödül ne? Survivor All Star 2022 büyük ödül kaç para? İşte merak edilenler...

Survivor'da büyük ödül ne? Survivor All Star 2022 büyük ödül kaç para?

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Survivor All Star 2022 birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para alacağı konuşuluyor.

Survivor finali 30 Haziran akşamında Tersane İstanbul'da gerçekleştiriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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