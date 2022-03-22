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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

22.03.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mart akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları dokunulmaz olmak için oyun alanında ellerinden geleni yaptı. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'a veda eden son isim Ünlüler takımından Mert Öcal oldu. Mert'ten önce Berna Keklikler, Sercan Yıldırım, Birsen Bekgöz'ün Survivor macerası sona erdi. Survivor'da hızlandırılmış elemeler devam ediyor. 21 Mart akşamında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda iki takım da ter döktü. Oyunun sonunda kaybeden takım eleme adayını belirledi. Peki 21 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda parkura her takımdan iki kişi çıktı. Zorlu parkurun ardından sonuçları, atışlar belirledi. Survivor'da 21 Mart akşamında dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirledi. Gitme adayı olarak Barış Murat Yağcı'nın adı 6 kez, Bora Edin'in adı ise 3 kez yazıldı. Böylece Barış Murat Yağcı ilk eleme adayı oldu ve, "En azından şunu biliyorum ki zaman çok önemli bir kavramdır. Zamanla her şey yolunu bulur. Bu zamana kadar girdiğim birçok potadan sevenlerim sayesinde çıkmayı başarabildim. Bu saatten sonra da herkesle potaya girmeye hazırım." ifadelerini kullandı. Barış Murat Yağcı, potada adı en çok yazılan isimlerin başında geliyor.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Mert Öcal
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