Survivor'da Dünya Kupası ödülünü kim kazandı? İşte cevabı...

Survivor'da finale sadece 2 gün kaldı. Dominik'teki son oyunda bugün büyük bir heyecanla oynandı. Bugünkü oyunu kazanan yarışamcı, Kıbrıs finalinden önce Rusya'da devam eden Dünya Kupası'na gitme hakkını kazandı. Peki Survivor Dünya Kupası ödülünü kim kazandı?

SURVIVOR DÜNYA KUPASI ÖDÜLÜN KİM KAZANDI?

Survivor Dominik'teki son oyunun final mücadelesi Damla ile Nagihan arasında yapıldı. Nagihan oyuna 2 - 1 avantajlı başladı. Atışlara önce gelen Nagihan, Damla'ya atış fırsatı vermeden ikide iki yaparak oyunu kazandı. Böylece Nagihan, Survivor Dünya Kupası ödülünün sahibi oldu.

Nagihan Anıl ve Damla'yı Dünya Kupası ödülüne dahil etti. Böylece Survivor'ın Dominik'teki son oyunu oynanmış oldu.

