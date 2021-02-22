Survivor'da eleme adayı kim oldu? 21 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda ringe çıktı ve kozlarını klasik bir oyunda paylaştı. Rakibine dokunmadan elindeki sembolü düşürmeye çalışan yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Kaybeden takım ise ada konseyinde yapacağı oylama ile 2. eleme adayını belirlendi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinci oyunu da kazanarak rakip takımdan bir kişiyi daha elenmesi sağlamaya çalıştı. İlk dokunulmazlığı kaybeden ve bir eleme adayı çıkaran ünlüler takımı, bu dokunulmazlığı kazanmak ve gönüllülerden bir yarışmacının elenmesini istiyordu.

Bu hislerle parkura çıkan yarışmacılar arasında müthiş mücadeleler yaşandı. Gönüllüler, oyunda yakaladığı 6-2 skoru koruyamadı. Atağa geçen ünlüler takımı skoru 7-7'ye geldi. Gönüllüler, sonraki üç oyunu da alarak skoru 10-7 yaptı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.



SURVİVOR 2021’DE HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de haftanın ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayı Yiğit olmuştu. 2. dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takım, ada konseyinde bir eleme adayı daha belirlemek için oylama yaptı.

