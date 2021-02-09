Survivor Çağrı Atakan hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Survivor son şansım

Çukur dizisindeki 'ekmeğimin peşindeyim' sözüyle ünlenen ve uzun süre Remzi karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'de ise ünlüler takımında yarışıyor. Survivor'da zaman zaman agresif çıkışlarıyla dikkat çeken Çağrı, yarışmada verdiği röportajda ise duygusal anlar yaşandı. Çağrı, ailesinin hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEMİ BENİM KANSER ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını söyleyen Çağrı, "Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyi verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani. Hazıra dağ dayanmıyor, para bitti. Etrafımızdaki insanlar da akrabalar da gitti. Bazı akrabalar ise anneme para verirken ezdi. Bunun da sorumlusu benim aslında" dedi.

Annesinin kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Survivor Çağrı" Annem kanser oldu. Onu da benim kanser ettiğimi düşünüyorum" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.



"ÇUKUR'DA 'EKMEĞİMİN PEŞİNDEYİM' DEDİM VE DİZİDE KALDIM"

Çukur dizisine girdikten sonra hayatının değiştiğini ifade eden Çağrı Atakan, "Annem benim hep oyuncu olmamı isterdi. Benim burada olmamın ve annemin de hayata tutunmasının sebebi bir dostumdur. Ona gittim ve beni Çukur dizisine soktu. Allah yüzüme baktı. Normalde çok az rolüm olacaktı ama 'ekmeğimin peşindeyim' diye laf söyledim. Onun üzerine karakter sevildi ve devam ettik. Oyunculuktan çok para kazanmadım ama günümü döndürdü. Annemin hastalığı için de paraya ihtiyacım vardı. Survivor benim için son şans. Ne kadar gücüm yeterse savaşacağım. Annemi olduğu kadarıyla gururlanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.