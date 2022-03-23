Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

Survivor iletişim oyununu da ünlüler kazandı. Ünlüler takımı ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecek. Böylelikle ünlüler takımı bu sezon ilk kez iletişimi kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da veda eden son isim ünlülerden Mert Öcal olmuştu.



Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde adı en fazla yazılan Evrim Keklik haftanın 2. eleme adayı oldu.





