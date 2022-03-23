MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

23.03.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 22 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Takımlar iletişim ödülü için de yarıştı. Kaybeden takımda ise eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

Survivor iletişim oyununu da ünlüler kazandı. Ünlüler takımı ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecek. Böylelikle ünlüler takımı bu sezon ilk kez iletişimi kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da veda eden son isim ünlülerden Mert Öcal olmuştu.
mert öcal

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

barış

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde adı en fazla yazılan Evrim Keklik haftanın 2. eleme adayı oldu.

evrim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım
Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olayDüğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay
İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"
Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Para ödülünü duyunca saf değiştirdi!

Para ödülünü duyunca saf değiştirdi!

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Türk-İş'ten flaş açıklama!

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Türk-İş'ten flaş açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.