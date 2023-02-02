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Survivor'da iki diskalifiye birden! Nedeni pes dedirtti

02.02.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star Yunanistan'daki konseyde iki yarışmacı birden diskalifiye edildi. Nedeni izleyicileri şaşırttı.

Survivor'da iki diskalifiye birden! Nedeni pes dedirtti

Survivor All Star Yunanistan yarışmacıları Asimina Chatziandreou ve Katerina Dalaka'nın diskalifiyesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dalaka ve Asimina, yarışmaya cep telefonu soktukları gerekçesiyle Survivor yönetimi tarafından diskalifiye edildi.

Survivor'da iki diskalifiye birden! Nedeni pes dedirtti

2019 şampiyonu Katerina Dalaka ve 2022 finalisti Asimina Chatziandreou'nun yarışmadan gönderilmesi, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Survivor'da şoke eden diskalifiye iddiası! Nedeni pes dedirtti

Kullanıcılar, ''İki şampiyon adayına da yazık olmuş'', ''Katerina'ya hiç yakıştıramadım'' ve ''Adaya telefon getirmek akıl işi değil'' gibi yorumlar yaptı.

Survivor'da şoke eden diskalifiye iddiası! Nedeni pes dedirtti


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