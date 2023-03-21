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Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Mart Survivor'da eleme adayları kimler?

20.03.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları merak konusu oldu. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele veriyorlar. Son olarak Survivor Zeynep Alkan , yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Mart Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Mart Survivor'da eleme adayları kimler?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor'un son bölümünde zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Bugün haftanın 2. eleme adayı belli olacak. İşte 20 Mart Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVIVOR 20 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Mart akşamı Survior'da dokunulmazlık oyununun ödülü çikolataydı. İkinci dokunulmazlık oyununda kadınlar etabını ünlüler aldı ve tadım hakkı elde etti. Erkekler oyunu kazananı da ünlüler oldu. İkinci dokunulmazlığı böylece ünlüler takımı kazanmış oldu.

SUVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor yarışmasında bu hafta ilk eleme adayı ünlüler takımından Murat Eken olmuştu. İkinci isim ise bu akşam belli oldu. Haftanın 2. eleme adayı gönüllüler takımından Aziz oldu. Daha önce defalarca eleme potasına çıkan Aziz bu duruma isyan etti.

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