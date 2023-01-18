Survivor'da Jorge Jesus sesleri! Fenerbahçeli taraftarlar SMS kampanyası bile başlattı! Halil İbrahim Göker'in sevinci sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...

Survivor'ın bu yıl favorileri arasında gösterilen Halil İbrahim Göker'in sevinci futbol taraftarların dikkatini çekti. Kazandığı bir oyun sonrası galibiyetini Jorge Jesus'a armağan eden Halil İbrahim Göker, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazandı.

FENERBAHÇE'DE HARİKALAR YARATIYOR

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olmasına rağmen iddia risk yönetiminde favori olarak gösterilen sarı-lacivertliler, şampiyonluğa odaklanmış durumda...

HALİL İBRAHİM GÖKER İÇİN SMS KAMPANYASI

Halil İbrahim Göker'in aldığı sayıyı Jorge Jesus'a armağan etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftar grupları Halil İbrahim Göker için sms kampanyası başlattı. Survivor sonuna kadar Halil İbrahim Göker'i destekleyeceğini duyuran Fenerbahçeli taraftarlar yarışmaya yoğun ilgi gösteriyor.



