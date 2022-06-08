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Survivor'da kim elendi? 7 Haziran Survivor'a veda eden, elenen yarışmacı kim oldu?

08.06.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de 7 Haziran akşamında eleme gecesi heyecanı yaşandı. Potada Evrim, Nisa, Anıl ve Batuhan yer alıyordu. Peki Survivor'da kim elendi? 7 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? Sema Aydemir'in ardından adaya veda eden ismin kim olduğu belli oldu. İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi? 7 Haziran Survivor'a veda eden, elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da bir eleme gecesinin daha sonuna gelindi. Sms oylaması sonucunda en az oyu alan yarışmacı, Survivor macerasını noktalamak zorunda kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? 7 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler..

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları sırasıyla Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl olmuştu. 7 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde, seyircilerden en az oyu alarak adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Evrim Keklik oldu.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Survivor'un başından beri birçok potaya giren ve her seferinde potadan çıkmayı başaran Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Anıl, Hikmet ve Nisa'dan daha az oy alarak elendi. Eleme konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Gönül ister şampiyon olmak ama elimden geleni yaptım. Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım. Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım"


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TV8 survivor Batuhan Karacakaya Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı
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