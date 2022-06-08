Survivor'da kim elendi? 7 Haziran Survivor'a veda eden, elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da bir eleme gecesinin daha sonuna gelindi. Sms oylaması sonucunda en az oyu alan yarışmacı, Survivor macerasını noktalamak zorunda kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? 7 Haziran Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler..

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları sırasıyla Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl olmuştu. 7 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde, seyircilerden en az oyu alarak adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Evrim Keklik oldu.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Survivor'un başından beri birçok potaya giren ve her seferinde potadan çıkmayı başaran Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Anıl, Hikmet ve Nisa'dan daha az oy alarak elendi. Eleme konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Gönül ister şampiyon olmak ama elimden geleni yaptım. Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım. Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım"



