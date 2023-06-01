Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor Asena, Nefise ve Ertuğ elenen yarışmacı kim oldu? 13 Haziran'da büyük final!

Survivor elenen yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Heyecanın giderek arttığı programda birbirinden renkli ödül oyunları da yaşanıyor. Survivor'da dün akşam hem iletişim oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. 31 Mayıs Çarşamba akşamı iletişim ödülü oyunu oynandı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde ise bir yarışmacı adaya veda edecek. İşte Survivor elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Nefise, Asena ve Ertuğ'un eleme adayı olduğu gecede sms oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı olacak.

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi Takımda ter döken Survivor Aziz, oylamada en az sms oyunu alarak Survivor'a veda etti. Elenen adayın açıklanmasının ardından Asena'nın 'Ha ha ha' diyerek imalı bir şekilde gülmesi gecenin en çok konuşulan hareketlerinden olmuştu.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam çifte ödül heyecanı yaşandı. İlk etapta yemek ödülü için yarışan yarışmacılar ikinci etapta iletişim ödülü için ter dökecekler.

Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya geçen mücadelenin sonucunda dün akşamki oyunun kazananı Nefise'nin yüksek performansıyla Kırmızı Takım olmuştu. Kırmızı takım yemek ödülü kazanmıştı.



