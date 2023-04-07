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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yarışmada gerginlik had safhada!

06.04.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 heyecan tüm heyecanıyla devam ediyor. Kıran kırana geçen ödül oyunu mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, adaya veda edenin belli olduğu bölümle ekrana geldi. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yarışmada gerginlik had safhada!

Survivor 2023 yarışmasında yine heyecan dorukta. Surivor'da bu akşam hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyununda tüm kozlarını paylaşıyor. Yer yer gerginliklerin oluştuğu oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Eleme konseyinin yaşandığı gecede adaya veda eden kişi belli oldu. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Murat Eken, ikinci eleme adayı ismi Aziz ve üçüncü olarak da Barış olmuştu. Yeni ve son eleme adayı dört oyla Alper seçildi.

Adadan elenecek olan ismin belirlenmesi için SMS oylaması başladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da ödül oyunu oynandı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada kazananın kim olduğu merak edildi. Geçen hafta yine bir eleme gerçekleşmiş ve Elanur Pat adaya veda etmişti. Bugünkü eleme gecesinde adaya veda eden yarışmacı ünlü Youtuber Alper Rende oldu.

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Alper'in vedası tüm yarışmacıları şaşırttı. Duygusal bir konuşma yapan Alper Rende, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra meşalesini alarak adaya veda etti. Alper Rende 90 gündür Survivor adasında yarışıyordu.

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