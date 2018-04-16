Survivor'da kim gidecek? Survivor 2018'de elemeye kalan 3 yarışmacı belli oldu

Survivor'ın Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyununda ilginç mücadeleler yaşandı.

HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmanın Pazar ekrana gelen 47. bölümünde Gönüllüler takımı 2. dokunulmazlığı kazanarak karşı takımdan iki kişiye de elemeye çıkarmak için çabaladılar. Ünlüler takımı sakatlıkları bulunan Berna ve Ümit Karan olmadan yarışmak zorunda kaldı. Bir Survivor klasiği olan oyunda, ringe çıkan iki yarışmacı rakiplerinin elindeki sembolü düşürmeye çalıştı. Ancak Gönüllüler bu oyunda da başarılı olamadılar ve farklı bir skorla yenildiler.

GÖNÜLLÜLER'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'ın Cumartesi yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetmiş ve iki isim eleme adayı olarak yazılmıştı. Ada konseyinde yapılan oylamada eleme adayı olarak ismi en fazla yazılan isim Cumali Akgül olurken, bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise Hakan Hatipoğlu'nu ikinci eleme adayı olarak söylemişti.