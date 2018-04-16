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Survivor'da kim gidecek? Survivor 2018'de elemeye kalan 3 yarışmacı belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 00:14 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 47. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ringe çıkan yarışmacılar rakiplerinin elindeki sembolü düşürmeye çalıştı. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye kalan isimler kimler oldu?

Survivor'da kim gidecek? Survivor 2018'de elemeye kalan 3 yarışmacı belli oldu

Survivor'ın Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyununda ilginç mücadeleler yaşandı.

HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışmanın Pazar ekrana gelen 47. bölümünde Gönüllüler takımı 2. dokunulmazlığı kazanarak karşı takımdan iki kişiye de elemeye çıkarmak için çabaladılar. Ünlüler takımı sakatlıkları bulunan Berna ve Ümit Karan olmadan yarışmak zorunda kaldı. Bir Survivor klasiği olan oyunda, ringe çıkan iki yarışmacı rakiplerinin elindeki sembolü düşürmeye çalıştı. Ancak Gönüllüler bu oyunda da başarılı olamadılar ve farklı bir skorla yenildiler.

GÖNÜLLÜLER'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'ın Cumartesi yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetmiş ve iki isim eleme adayı olarak yazılmıştı. Ada konseyinde yapılan oylamada eleme adayı olarak ismi en fazla yazılan isim Cumali Akgül olurken, bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem ise Hakan Hatipoğlu'nu ikinci eleme adayı olarak söylemişti.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler'de ada konseyinde bir kişinin daha elemeye kalması için oylama yapıldı. Yapılan oylamada üçüncü eleme adayı olarak Damla Can en fazla yazılan isim oldu. Damla'yla yakın arkadaş olan Hilmi Cem ve Murat, güçlü aday olduğu ve gitmeyeceği için Damla'nın adını yazdıklarını söylediler. Hilmi Cem, 'Bizdeki elemede olan iki kişi karşıdan bir çok kişiyi yollama kapasitesine sahipti. Keşke bugün biz kazansaydık. Ancak şimdi yazdığım isim yüksek oy alarak gitmeme potansiyeli var. O yüzden Damla'yı yazıyorum' dedi.

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