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Survivor'da kim, hangi yarışmacı diskalifiye oldu? 10 Nisan 2023 Survivor'da kim, neden kovuldu? Acun Ilıcalı'dan sert sözler

10.04.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da hangi yarışmacının diskalifiye edildiği merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı yarışmada Acun Ilıcalı bir yarışmacıyı konseyden kovdu. "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim" diyen Ilcalı'nın sert sözleri dikkat çekti. Peki, Survivor'da kim, hangi yarışmacı diskalifiye edildi? 10 Nisan 2023 Survivor'da kim, neden kovuldu?

Survivor'da kim, hangi yarışmacı diskalifiye oldu? 10 Nisan 2023 Survivor'da kim, neden kovuldu? Acun Ilıcalı'dan sert sözler

Survivor'da kimin elendiği, 10 Nisan 2023 tarihli yeni bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Ada konseyinde yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeyen Acun Ilıcalı o yarışmacıyı konseyden kovdu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Survivor'ın damga vuran fragmanında bir yarışmacının diskalifiye edildiğini açıklayan Acun Ilıclı şu ifadeleri kullandı;

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" diyen Acun Ilıcalı "Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay"

"Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?"

"Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok."

"Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

survivor kapak

SURVİVOR'DA KİM, HANGİ YARIŞMACI DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Survivor'ın 10 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde bir yarışmacı diskalifiye ediliyor. Hangi yarışmacının ada konseyinden kovulduğu henüz netleşmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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