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Survivor'da kim yarı finalist oldu? Survivor'da Nefise, Özgür, Ertuğ ve Yusuf'tan hangileri yarı finale kaldı? Büyük finale son 4 gün!

11.06.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da geçtiğimiz günkü yarışlarla birlikte yarı final heyecanı başladı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar artık bireysel olarak yarışıyorlar. Bu akşam İstanbul'a, yarı finale gelecek iki yarışmacı belli olacak. Peki, Survivor'da kim yarı finalist oldu? Survivor'da Nefise, Özgür, Ertuğ ve Yusuf'tan hangileri yarı finale kaldı? Büyük finale son 4 gün!

Survivor'da kim yarı finalist oldu? Survivor'da Nefise, Özgür, Ertuğ ve Yusuf'tan hangileri yarı finale kaldı? Büyük finale son 4 gün!

Survivor'da heyecan devam ediyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olan Survivor'da bu akşam yarı final heyecanı yaşanıyor. 15 Ocak'ta başlayan Survivor serüveni 13 Haziran'da sona erecek. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Survivor yarı final ile ilgili detaylar...

SURVIVOR'DA KİM YARI FİNALİST OLDU?

Survivor'da bu akşam yarı final oyunu oynanıyor. Nefise, Özgür, Ertuğ ve Yusuf arasında geçen kıran kırana mücadelenin sonunda kazanan yarışmacı belli olacak.

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SURVIVOR'DA NEFİSE, ÖZGÜR, ERTUĞ VE YUSUF'TAN HANGİLERİ YARI FİNALE KALDI?

Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en zor Survivor olarak açıkladığı Survivor 2023'te adım adım sona geliniyor. 13 Haziran'da final yapacağı açıklanan sevilen yarışmada bu akşam yarı final, sonrasında da final heyecanı yaşanacak.

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KIYASIYA MÜCADELE!

Survivor'da yarışmacılar yarı finale kalabilmek için bütün güçlerini ortaya koydu. Bu akşam oynanacak oyunların finalinde İstanbul'daki finale kalacak yarı finalistler belli olacak. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Osman Can elenerek Survivor 2023'ün beşincisi olmuştu.

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