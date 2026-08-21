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Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! 'Buna ihtiyacımız vardı'

Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve, izleyicilerin uzun süredir ekranlarda özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren yeni dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.

Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! 'Buna ihtiyacımız vardı'
Öznur Yaslı İkier

Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Dev kadrolu yeni dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! Buna ihtiyacımız vardı 1

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizinin 3. tanıtımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

**TUZLU KAHVE 3. TANITIM İZLE!

Tuzlu Kahve için sosyal medyada; 'Buna ihtiyacımız vardı', 'Beklediğimiz buydu', 'Bu dizi tutar', 'Bu dizi kadro sayesinde tutar' gibi yorumlar yapıldı.

Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! Buna ihtiyacımız vardı 2

TUZLU KAHVE KONUSU NE?
Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, özlenen nostaljik aile komedisi ruhunu modern bir anlatımla ekranlara taşıyacak.

Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! Buna ihtiyacımız vardı 3

Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor.

Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! Buna ihtiyacımız vardı 4

Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.

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Buğra Gülsoy Eda Ece Nebahat Çehre Yasemin Ergene Tuzlu Kahve dizisi
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