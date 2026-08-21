Tuzlu Kahve 3. tanıtım geldi! 'Buna ihtiyacımız vardı'

Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Dev kadrolu yeni dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizinin 3. tanıtımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

**TUZLU KAHVE 3. TANITIM İZLE!

Tuzlu Kahve için sosyal medyada; 'Buna ihtiyacımız vardı', 'Beklediğimiz buydu', 'Bu dizi tutar', 'Bu dizi kadro sayesinde tutar' gibi yorumlar yapıldı.

TUZLU KAHVE KONUSU NE?

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, özlenen nostaljik aile komedisi ruhunu modern bir anlatımla ekranlara taşıyacak.

Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor.

Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.