Survivor'da Kırkpınar şampiyonu İsmail Balaban'dan güreş şov! Survivor’da güreş müsabakasını kim kazandı?

Survivor'da yarı finale kalmaya garantileyen ilk yarışmacı olan İsmail Balaban'ın güreş hasretine Acun Ilıcalı son verdi. Kırkpınar şampiyonu olan ünlü güreşçi İsmail Balaban'a Acun Ilıcalı geçtiğimiz ada konseyinde müjdeyi vermişti. Ilıcalı, güreş hasreti çektiğini söyleyen Balaban'ın Acun Medya ekibinden gönüllü olan üç yarışmacıyla güreşeceğini açıklamıştı.



Survivor'ın son bölümünde, İsmail Balaban’ın karşısına üç kişi çıktı. Acun Medya ekibinden iddiaya dahil olan üç isimden ilki 2,5 sene grekoromen güreş yapmış Murat Buğra Kılıç idi.

İkinci gönüllü Dominikli Miguel idi. Son isim ise çavuş lakaplı Mustafa Çetinkaya idi. Bu üç kişiyle teker teker güreşen İsmail Balaban, tecrübesini konuşturdu ve üç karşılaşmayı da kazandı.

İsmail’in en çok zorlayan Mustafa Çetinkaya oldu. İsmail, bu güreş müsabakasını kazanarak temsili madalyanın da sahibi oldu.

