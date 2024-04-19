Survivor'da merakla beklenen birleşme partisinden ilk kare geldi! Partide bomba isim

Survivor All Star'da finale doğru gelinirken gözler birleşme partisinin olacağı tarihteydi...

Acun lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyleyerek, şunları ifade etmişti; "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz."

İki takımın aynı adada yaşamaya başlayıp oyunların bireysele döneceği birleşme partisine Acun Ilıcalı daima özen gösterirken, bu sezonki partide de dikkat çeken bir isim var.

SURVİVOR'DA DEMET AKALIN SAHNE ALDI

Birleşme partisine sıkı bir Survivor izleyicisi Demet Akaln'ı davet eden Acun Ilıcalı iddialı bir bölümle bu partiyi ekranlara taşımaya hazırlanırken, birleşme partisinden ilk kare geldi.

Survivor'da sahne alan Demet Akalın burada yeni şarkısını seslendirirken, yarışmacılardan Yasin, Merve, Aleyna ve Nagihan'la fotoğraf paylaştı.







