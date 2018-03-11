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Survivor'da şok gelişme! Nagihan Gönüllüler takımına geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 05:24 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan Survivor 2018 de süpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, All Star takımından Nagihan Karadere'nin Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı.

Daha önce Survivor 2018'de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, 'ileride gerginlik yaşanmaması' adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler'e geçmişti.

BİR TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ DAHA!

Survivor 2018'in 22. bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor'ın yeni bölümünde Nagihan All Star takımından Gönüllüler takımına geçiyor.

Survivor 2018'in sunucusu Acun Ilıcalı, "Hakan Hatipoğlu'nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler'e geçmek istediğini söylemişti. Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak" diyor.

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NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı.

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