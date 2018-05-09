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Survivor'da Turabi gözyaşlarına boğuldu 'Annemi çok özledim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 01:03 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 8 Mayıs Salı yayınlanan 65. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler, anneleriyle telefonda konuşarak Anneler Günü'nü kutlamak için ödül oyununda mücadele etti.Annesini çok özlediğini söyleyen Turabi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Manevi değeri çok yüksek olan oyun sonrasında gözyaşları sel oldu. Takımlar iletişim ödülünü kazanabilmek için kıran kıran bir mücadele yaşadılar. Anıl ve Turabi arasında gerilimin de yaşandı.

Survivor'da Turabi gözyaşlarına boğuldu 'Annemi çok özledim'

Survivor 2018 altmış altıncı bölümde takımlar anneleriyle telefonda konuşup Anneler Günü'nü kutlamak için iletişim oyununda mücadele etti. Alp Kırşan'ın sunduğu iletişim oyununda gergin anlar yaşandı.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da son ödül oyununu kazanan ve yemeğe kavuşan Ünlüler takımı iletişim oyununu da hırslı başladı. Ancak parkurda daha dengeli bir mücadele koyan Gönüllüler 7-4'lük bir farkı yakaladı. Ardından toparlanan Ünlüler 7-7'lik eşitliği sağladı. Fakat son oyunlarda Gönüllüler büyük başarı göstererek oyunu 10-7 kazanmayı başardı.

TURABİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İletişim oyunu sonrasında seramonide Turabi, Anıl ile yaşadıkları tartışma ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Turabi kendisinin hiçbir iletişim oyununda sevinç gösterisinde bulunmadığını söylerek herkesten aynı nezaketi bekliyorum dedi. Ödülü kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyen Turabi gözyaşlarına hakim olamadı.

ANIL VE TURABİ BİRBİRİNE GİRDİ
İletişim oyununda karşı karşıya gelen Turabi ile Anıl oyun sonu tartıştı. Turabi, Anıl'ı Mustafa Kemal'e yaptığı hareket nedeniyle uyarınca tansiyon yükseldi. Turabi Anıl'a 'Haddini bil yoksa ben bildiririm' diye bağırınca Anıl'dan da tepki geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Turabi

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