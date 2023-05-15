MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Son isim belli oldu!

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Son isim belli oldu!

15.05.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ile haftanın 3. ve son eleme adayı ismi de netleşmiş olacak. Yarışmacılar üçüncü dokunulmazlığı alabilmek için hırsla mücadele ediyorlar. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Son isim belli oldu!

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın şampiyonluğuna doğru adım adım yaklaşılırken dokunulmazlık oyunlarındaki hırs ve mücadele de artıyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ve eleme adayının kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

15 MAYIS SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kazanan takım sembolün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. En başarılı atışlarıyla kazanan takım Mavi Takım oldu. Yarışmacılar yemek ödülünün de sahibi oldular.
acun ılıcalı konsey

15 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları tarafından ada konseyinde oylama yapılacak. Haftanın ilk iki eleme adayı ismi Kürşat ve Aziz olmuştu. Son eleme adayı ise Osman Can oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Benim Stilim'in olaylı yarışmacısı son haliyle şoke etti!İşte Benim Stilim'in olaylı yarışmacısı son haliyle şoke etti!
Meclise girebildiler mi? İkisi de açıklama yaptıMeclise girebildiler mi? İkisi de açıklama yaptı
Dekolteli pozuyla büyüledi! Son hali olayDekolteli pozuyla büyüledi! Son hali olay
Anahtar Kelimeler:
survivor survivor dokunulmazlık survivor eleme doğru ele

En Çok Okunan Haberler

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştı

Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştı

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

İşte yurt dışı oylarında merak edilen son tablo!

İşte yurt dışı oylarında merak edilen son tablo!

Kulislerde onların adı geçiyor! "2. tura kadar daha sık konuşulacak"

Kulislerde onların adı geçiyor! "2. tura kadar daha sık konuşulacak"

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

İlginizi Çekebilir

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.