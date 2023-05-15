Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Son isim belli oldu!

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın şampiyonluğuna doğru adım adım yaklaşılırken dokunulmazlık oyunlarındaki hırs ve mücadele de artıyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım ve eleme adayının kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor'da haftanın son eleme adayı kim oldu?

15 MAYIS SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kazanan takım sembolün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. En başarılı atışlarıyla kazanan takım Mavi Takım oldu. Yarışmacılar yemek ödülünün de sahibi oldular.



15 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları tarafından ada konseyinde oylama yapılacak. Haftanın ilk iki eleme adayı ismi Kürşat ve Aziz olmuştu. Son eleme adayı ise Osman Can oldu.



