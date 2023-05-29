Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler

Surivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük finale adım adım yaklaşılan yarışmada hırs ve mücadele de artıyor. 29 Mayıs Pazartesi akşamı Survivor'da bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Oyunun kazananı ve leme adayı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Haftanın ilk iki eleme adayı Nefise ve Cansu olmuştu. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Yarışmada son 7'ye kalan isimler kıran kırana rekabet sergilerken oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk adayı Nefise olmuştu. İkinci isim olarak da Cansu seçilmişti. Yarışmada üçüncü eleme adayının kim seçileceği merak konusu.



