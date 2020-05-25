Survivor’da Yılmaz Erdoğan sürprizi! Acun Ilıcalı açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Survivor yarışmacıları Ersin Korkut ve Mert Öcal, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen canlı yayında soruları cevapladı. Ilıcalı, aynı zamanda Ersin Korkut'un kuzeni olan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile maç yapacaklarını açıkladı ve merak edilen detayları anlattı.

Ilıcalı, "Sevgili Yılmaz'la da konuştuk, maç yapıyoruz. Acun Medya, Yılmaz Erdoğan'ın takımına karşı. Allah'a şükür bir kanalımız da var, bu maçı yayınlayabiliriz de. Yılmaz'a da soracağım, kabul ederse yayınlayacağım. Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız" dedi.

MUSTAFA ERDOĞAN DA KATILACAK

Mert Öcal'ın, "Maç kumda mı, halı sahada mı olacak? Neden burada halı sahanız yok, hep kum?" sorusuna Ilıcalı, "Onun söylediği saha çim. Çeşme'de kum var, İstanmbul'da suni çim var. Hatta Mustafa Erdoğan'la da konuştuk. Yılmaz'la konuşurken telefonu aldı, 'Hazırız Acun' dedi. Onlar çok iddialı, biz de iddialıyız" yanıtını verdi.

Ersin Korkut'un "Yılmaz Ağabey’in çiftliğini gördün galiba" sözleri üzerine Ilıcalı, "Bir gün geldim, Yılmaz'ı ziyarete gitmiştim ama çok kalamadım. Güzel bir gün geçirmiştik. Aslında Yılmaz'ın çiftliği orada, bizimki de burada gibi. Dominik'te bu alanı kendi çiftliğimize çevirdik. Bu alan kontrolümüzde çok şükür" şeklinde konuştu.



