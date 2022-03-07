Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç sosyal medyada ateş püskürdü! ''Sizin gibilere yazıklar olsun!''

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç, yarışmayı bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu. Sosyal medyadan isyan eden Aycan Yanaç, ''Sizin gibilere yazıklar olsun'' dedi.

''SEVMEYİN KARDEŞİM!''

Aycan Yanaç, paylaşımında şu ifadelerde yer verdi:

Böyle destek verecekseniz, böyle sevecekseniz sevmeyin kardeşim! Benim orada ne yaşadığımı bir ben bir de Allah bilir. Sizin gibilere de yazıklar olsun.

''HAYDİ YÜRÜYÜN''

Kendisine gelen mesajları paylaşan Yanaç, ''Kötü zamanımda yanımda yoksanız, iyi zamanımda da gözükmeyin. Beni yarı yolda bırakanların aklında zaten bırakmak varmış. Haydi yürüyün'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, yarışmanın ilk haftalarında koronavirüse yakalandı. Bir süre karantinada kalan Aycan Yanaç, oyunlara geri döndüğünde eski gücünü ve psikolojisini kaybettiğini belirterek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'a düşünmesi için zaman tanıdı ancak Yanaç, Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılma kararında ısrar etti.

''ÇOK HIRPALANDIM''

İstanbul'a döndükten sonra sevenlerine açıklama yapan Aycan Yanaç, ''Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem de dostlarımdan uzak, yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda, aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. '' demişti.



