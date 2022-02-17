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Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa Bölükbaşı yorumu! Hemen sildi

17.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekrana geri dönmüştü. Sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyeceğini bildiren Aycan Yanaç, yarışmadan kendi isteğiyle çekildi. Sosyal medyada aktif olan Aycan Yanaç, Twitter hesabından yaptığı Nisa Bölükbaşı paylaşımını apar topar kaldırdı. Yanaç, sözlerinin tepki çekmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa Bölükbaşı yorumu! Hemen sildi

Survivor All Star sezonunun henüz ilk haftalarında koronavirüse yakalanan Aycan Yanaç, yarışmaya kendi isteğiyle veda etmişti. Aycan Yanaç, bu defa Twitter hesabından yaptığı Nisa Bölükbaşı paylaşımıyla gündeme geldi.

Aycan Yanaç, Sude Burcu ve Mert Öcal'ın ilişkisine tepki gösteren Nisa Bölükbaşı hakkında yaptığı paylaşımla olay oldu. Yanaç, paylaşımında ''Abi siz neyi anlamıyorsunuz. Her şeye 'Tamam' diyor. Nedir bu anlamamak, niye zorluyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa Bölükbaşı yorumu! Tepki gelince hemen sildi

Aycan Yanaç, paylaşımında Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan da söz etti. Aycan Yanaç, Murat Özarı'nın ''Ben Nisa'ya yüzde yüz katılıyorum. Beni kesseler de ben Nisa gibi davranırdım. Aldatmak güzel bir şey mi ya! Yapmayın lütfen... Aldatmayı normalleştirdik resmen. Herkes birbirini aldatsın o zaman! Böyle bir dünya yok! Sude, aldatıldığını kabul ediyor. Mert, diğer kıza ''Çocuğumuz olacak, evleneceğiz'' demiş, Nisa tüm bunları uyduruyor mu?'' sözleri sonrası, ''Abi bu kadar da değil ya!'' yorumunu yaptı.

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa Bölükbaşı yorumu! Tepki gelince hemen sildi

''HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM''

Gelen tepkiler sonrası paylaşımları silen Aycan Yanaç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Bir arkadaşım bana kötü bir şaka yapmak istedi. Kim olduğunu bilmiyorum. Twitter hesabıma girip benim adıma böyle şeyler yazmış. Biliyorsunuz ben zaten Twitter'da aktif olmayan biriyim. Böyle yazılar yazmam. Herkesten özür dilerim'' dedi.

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa Bölükbaşı yorumu! Tepki gelince hemen sildi

Aycan Yanaç, henüz yarışmadan çekilmeden önce, Nisa Bölükbaşı ve Mert Öcal gerginliğinde, Mert Öcal'dan yana olduğunu belirtmişti. Yanaç, Mert Öcal'ın iki kişiyle aynı anda sevgili olduğunu söyleyen Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'na, ''İnsanların özel hayatını ortaya sermeyin. Yaptığınız ayıp'' diyerek tepki göstermişti.

Survivor'dan ayrılan Aycan Yanaç'tan Nisa Bölükbaşı yorumu! Tepki gelince hemen sildi


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Aycan Yanaç TV8 survivor Nisa Bölükbaşı
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