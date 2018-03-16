MAGAZİN

Survivor'dan elenen Nihat Doğan'dan ağır sözler: Duasıyla var olmadığım itin...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Survivor All Star takımında son hafta elenen Nihat Doğan, elenmesine sevinenlere bakın ne cevap verdi

Survivor'dan elenen Nihat Doğan'dan ağır sözler: Duasıyla var olmadığım itin...

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da adadan ayrılan son isim Nihat Doğan olmuştu. Nihat adadan ayrılmasının ardından sosyal medyadan mesaj yolladı.

Nihat Doğan, kendisine dua edenlere teşekkür ederken elenmesine sevinenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi ve şu sözleri, söyledi:

"Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım"

'DUASIYLA VAR OLMADIĞIM İTİN BEDDUASIYLA ÖLMEM'

Nihat Doğan'ın Instagram hesabından paylaştığı videonun altına "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem" notunu düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Survivor

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Ahmet Çevik kaza geçirdi

İbrahim Tatlıses torununu evlendirdi. İşte o takı...

İbrahim Tatlıses torununu evlendirdi. İşte o takı...

Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık aşkının ilk fotoğrafı

Rıza Kocaoğlu ve Zeynep Bastık aşkının ilk fotoğrafı

Ahu Türkpençe rolü için saçlarından vazgeçti

Ahu Türkpençe rolü için saçlarından vazgeçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.