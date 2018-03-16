Survivor'dan elenen Nihat Doğan'dan ağır sözler: Duasıyla var olmadığım itin...

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da adadan ayrılan son isim Nihat Doğan olmuştu. Nihat adadan ayrılmasının ardından sosyal medyadan mesaj yolladı.

Nihat Doğan, kendisine dua edenlere teşekkür ederken elenmesine sevinenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi ve şu sözleri, söyledi:

"Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım"

'DUASIYLA VAR OLMADIĞIM İTİN BEDDUASIYLA ÖLMEM'

Nihat Doğan'ın Instagram hesabından paylaştığı videonun altına "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem" notunu düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.