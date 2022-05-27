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Survivor'dan ilk elenen Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

27.05.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2016 sezonuna da katılmış olan Gizem Kerimoğlu macerasına Survivor 2022 All Star'da devam etmek istemiş ancak adaya veda eden ilk isim olmuştu. Programda durgunluğuyla dikkat çeken Kerimoğlu'nun son hali şaşırttı. Kerimoğlu adeta başka biri oldu.

Survivor'dan ilk elenen Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Survivor 2016 sezonunda Semih Öztürk ile yakın arkadaş olan Gizem Kerimoğlu, Survivor 2022 sezonundan elenince, "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Buraya kadarmış" ifadelerini kullanmıştı. Kerimoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

34 yaşındaki Gizem Kerimoğlu, 2016 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Uzun yıllardır sporla iç içe yaşayan Kerimoğlu, Survivor 2022'de durgunluğuyla dikkat çekmişti.

Survivor'dan ilk elenen kişi olan Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Survivor'a ilk veda eden isim olan Kerimoğlu adeta aylar içerisinde bambaşka biri oldu.

Survivor'dan ilk elenen kişi olan Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Saçlarını koyu yapan Kerimoğlu'nun eski halinden eser kalmadı.

Survivor'dan ilk elenen kişi olan Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Takipçileri, Kerimoğlu'nun saçları için, "Çok güzel olmuş", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Survivor'dan ilk elenen kişi olan Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Oyunculuk ve spirkerlik eğitimi bulunan Kerimoğlu, 2006'da Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde eğitim aldı.

Survivor'dan ilk elenen kişi olan Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Survivor'dan ilk elenen kişi olan Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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