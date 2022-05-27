Survivor'dan ilk elenen Gizem Kerimoğlu değişimiyle şok etti! İşte son hali

Survivor 2016 sezonunda Semih Öztürk ile yakın arkadaş olan Gizem Kerimoğlu, Survivor 2022 sezonundan elenince, "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Buraya kadarmış" ifadelerini kullanmıştı. Kerimoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

34 yaşındaki Gizem Kerimoğlu, 2016 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Uzun yıllardır sporla iç içe yaşayan Kerimoğlu, Survivor 2022'de durgunluğuyla dikkat çekmişti.

Survivor'a ilk veda eden isim olan Kerimoğlu adeta aylar içerisinde bambaşka biri oldu.

Saçlarını koyu yapan Kerimoğlu'nun eski halinden eser kalmadı.

Takipçileri, Kerimoğlu'nun saçları için, "Çok güzel olmuş", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Oyunculuk ve spirkerlik eğitimi bulunan Kerimoğlu, 2006'da Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde eğitim aldı.



