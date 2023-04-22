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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

22.04.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, bu akşam haftanın adayının belli olduğu bölümle ekrana geldi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ettiler. Survivor 22 Nisan 2023 günü yeni bölümde eleme adayı da belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor'da en son Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Survivor Murat Eken adadan ayrılmıştı. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım gecenin sonunda belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım bir arkadaşlarını eleme potasına sokacak.

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Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Murat Eken adadan ayrılan isim olmuştu. Kırmızı takımda yarışan yarışmacının elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını oldukça üzmüştü.

22 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazanan takım belli olduktan sonra eleme adayları da belli olacak. Gecenin sonunda kaybeden takım, Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde aralarından bir yarışmacıyı yazacaklar.

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