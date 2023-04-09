MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? "Barış'ın bırakma vakti gelmiş"

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? "Barış'ın bırakma vakti gelmiş"

09.04.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, dün akşam haftanın ilk eleme adayının belli olduğu bölümle ekrana geldi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? "Barış'ın bırakma vakti gelmiş"

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele edecek. Survivor 9 Nisan 2023 günü yeni bölümünde son eleme adayı da belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün eleme ilk adayının belli olduğu bölümle ekrana geldi. İşte sevilen yarışmada 9 Nisan bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananının kim olduğu henüz belli olmadı.

survivor-manset_20009009663b2b16174260

Dün akşam yayınlanan bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takımın aralarından bir yarışmacıyı yazdığı konsey sonunda Survivor eleme adayı Merve olmuştu.

9 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Gecenin sonunda kaybeden takım, Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde aralarından bir yarışmacıyı yazacaklar ve o yarışmacı haftanın ikinci eleme adayı olacak.

survivor-yarismacilari-ne-kadar-kazaniyor-2022-14843147_7292_amp

"BARIŞ'IN BIRAKMA VAKTİ GELMİŞ"

Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar oldukça zorlandı. Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli'nin örümcek ağı etabında çok zorlanması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

806x378-survivor-baris-2023-kimdir-unluler-baris-telli-kac-yasinda-nereli-bacagina-ne-oldu-kac-kez-dunya-sampiyonu-old-1673779211500

Zorlu anlar yaşayan Barış'a birçok kullanıcı, "Barış bırakma zamanın gelmiş", "Barış'ın mücadelesini görüyorum ama çok zorlanıyor" gibi yorumlarda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur’da bomba iddia! En favori çiftlerindendi!Kısmetse Olur’da bomba iddia! En favori çiftlerindendi!
Sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Beğeni yağdıSütyensiz tarzıyla nefes kesti! Beğeni yağdı
Arka Sokaklar'ın Ali'sinin son haline yorum yağdıArka Sokaklar'ın Ali'sinin son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Barış Telli survivor dokunulmazlığı kim kazandı survivor eleme survivor eleme adayı kim ele

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

HÜDA PAR ve DSP'den AK Parti listelerinde kaç kişi olacak? Belli oldu

HÜDA PAR ve DSP'den AK Parti listelerinde kaç kişi olacak? Belli oldu

Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!

Uğur Dündar'dan o ismin adaylığına tepki!

Çarpıcı seçim tespiti! 'İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa...'

Çarpıcı seçim tespiti! 'İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa...'

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.