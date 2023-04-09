Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? "Barış'ın bırakma vakti gelmiş"

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele edecek. Survivor 9 Nisan 2023 günü yeni bölümünde son eleme adayı da belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün eleme ilk adayının belli olduğu bölümle ekrana geldi. İşte sevilen yarışmada 9 Nisan bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananının kim olduğu henüz belli olmadı.

Dün akşam yayınlanan bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Mavi takımın aralarından bir yarışmacıyı yazdığı konsey sonunda Survivor eleme adayı Merve olmuştu.

9 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Gecenin sonunda kaybeden takım, Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde aralarından bir yarışmacıyı yazacaklar ve o yarışmacı haftanın ikinci eleme adayı olacak.

"BARIŞ'IN BIRAKMA VAKTİ GELMİŞ"

Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar oldukça zorlandı. Ampute Milli Takım oyuncusu Barış Telli'nin örümcek ağı etabında çok zorlanması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Zorlu anlar yaşayan Barış'a birçok kullanıcı, "Barış bırakma zamanın gelmiş", "Barış'ın mücadelesini görüyorum ama çok zorlanıyor" gibi yorumlarda bulundular.

