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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Beklenmedik veda!

09.04.2023 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. TV8'de yayınlanan yarışma programı dün akşam dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Survivor 2023 sezonu heyecan dolu mücadeleleriyle TV8 ekranlarındaki yayın macerasına devam ederken büyük finale de adım adım yaklaşılmaya başlandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Beklenmedik veda!

Survivor dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için yarışmacılar canla başla mücadele etti. Survivor 8 Nisan 2023 günü yeni bölümünde son eleme adayı da belli oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün eleme adaylarının belli olduğu bölümle ekrana geldi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verildiği gecede, oyunun kazananı kırmızı takım oldu.

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Best Off'a kalmadan yarışmayı kazanan kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanarak aday çıkartmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. Takım olarak aralarından bir arkadaşlarını yazan takım, eleme konseyinde oldukça gergin anlar yaşadı. Asena ile kavgası sonrası sinir krizi geçiren Merve, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

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ŞOKE EDEN ELEME

Sevilen yarışmada beklenmedik bir veda yaşandı. Geçtiğimiz hafta oyun esnasında dizinin dönmesiyle oyunu yarıda bırakan Kardelen, Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla Survivor'a veda etti.

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Acun Ilıcalı'nın vedayı açıklamasından sonra sosyal medyada Survivor Kardelen ile ilgili sosyal medyada adeta destek yorumları yağdı. Kullanıcılar Kardelen ile ilgili, "Çok iyi başladığın bu yolu sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldın. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun" gibi yorumlarda bulundular.

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