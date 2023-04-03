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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? Yine heyecan dorukta!

03.04.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla devam ediyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, bu akşam eleme adaylarının belli olacağı bölümle ekranlarda. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kimler oldu? Yine heyecan dorukta!

Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada kazanan kim olacak merak ediliyor. Geçen hafta Gönüllüler takımından eleme gerçekleşmiş ve Fatih adaya veda etmişti. Bugünkü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele edildi.

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Yarışmanın kazananı zorlu geçen mücadelenin ardından kırmızı takım oldu.

AZİZ KORKUTTU

Bu akşamki dokunulmazlık oyunu oldukça heyecanlı geçti. Yarışma esnasında Barış kaşından yaralandı. Ardından Aziz kaydırak yerinde düz yürüyemeye çalışırken düştü ve başını sert bir şekilde rampaya çarptı. Oyuna devam ettikten sonra daha fazla dayanamadı ve oyun ortasında dengesini kaybederek düştü.

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İzleyenleri oldukça korkutan Aziz'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık yarışını kaybeden mavi takım, içlerinden bir aday çıkartmak için konseye gidildi. En çok oyu alan Aziz, eleme potasına girdi. İki günün sonunda eleme adayları Murat Eken ve Aziz oldu.

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MURAT VE ERTUĞ ARASINDA İPLER GERİLDİ

Dün yayınlanan bölümde Murat Eken ilk eleme adayı olmuştu. Bugünkü yarışma sırasında Murat Eken ve Ertuğ arasında tansiyon bir anda yükseldi. Murat Eken'in Ertuğ'a 'Çakal' demesiyle iki takımda sesler yükseldi.

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Tartışma sonrası sosyal medyada da hem Murat hem de Ertuğ tepki topladı.

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