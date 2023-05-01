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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Yağmurdan sırılsıklam oldular!

01.05.2023 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yarışma programı dün akşam dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Survivor 2023 sezonu heyecan dolu mücadeleleriyle TV8 ekranlarındaki yayın macerasına devam ederken büyük finale de adım adım yaklaşılmaya başlandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Yağmurdan sırılsıklam oldular!

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ettiler. Survivor 30 Nisan 2023 günü yayınlanan bölümün sonunda eleme adayı belli oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor'da en son sosyal medya fenomeni Survivor Halil İbrahim Göker adadan ayrılmıştı. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı yine Mavi Takım oldu.

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Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor Halil İbrahim Göker adadan ayrılan isim olmuştu. Kırmızı takımda yarışan yarışmacının elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını oldukça üzmüştü.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazanan takımı belli olduktan sonra eleme adayı da belirlendi. Önceki akşamki bölümde dokunulmazlık alan isim ise Nefise olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı ise Barış seçilmişti. Gecenin sonunda kaybeden Kırmızı Takım, Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde aralarından bir yarışmacıyı yazdılar ve Survivor eleme adayı Ertuğ oldu.

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