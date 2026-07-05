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Dilan Polat hastaneden çıktı! İşte ilk paylaşım

Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat taburcu edildi. Dilan Polat paylaşımı Engin Polat'tan geldi.

Nebahat Kübra Akalın

Eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası zor günler geçiren Dilan Polat'ın sağlık durumu merak ediliyordu. Sosyal medya hesapları kapatılan fenomen hastaneye yatırılmıştı.

Günlerdir hastanede bulunan Polat'ın tedavisinin tamamlandığı öğrenildi. Polat, sağlık kuruluşundan taburcu edilerek evine döndü.

Dilan Polat hastaneden çıktı! İşte ilk paylaşım 1

Dilan Polat hastaneden çıktı! İşte ilk paylaşım 2

Eşinin hastanedeki tedavisi sırasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Engin Polat, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Dilan'ın evden fotoğrafını paylaşan Engin Polat, "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur" notunu düştü.

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Dilan Polat
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