SURVİVOR ELEME ADAYI 1 MAYIS 2023: Survivor kim aday çıktı, eleme adayı kim oldu? 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor yarışmacıları günün sonunda konseyde bir ismi daha eleme potasına çıkarmak durumunda kaldı. Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı ve detaylar haberimizde...

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı kırmızı takımdan oldu.

Eleme potasında bulunan isimler Barış, Ertuğ ve Aziz.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor yatışmasında mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Dokunulmazlık oyununun kazananını aynı zamanda bir ödülün de sahibi oldu. Kazanan takım hem enfes bir yemek yedi ve ardından partiye dahil oldu.

Oyunun ilk turunu kırmızı takım kazandı. İkinci turu mavi takım aldı ve üçüncü aşamanın kazananı da kırmızı olunca dokunulmazlık ve ödül kırmızı takıma gitti.

