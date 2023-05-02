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SURVİVOR ELEME ADAYI 1 MAYIS 2023: Survivor kim aday çıktı, eleme adayı kim oldu? 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

02.05.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayı merak konusu olurken birçok kişi 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı öğrenme için internette araştırma yapmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan yarışmada, Osman Can'ın hareketi tepki topladı. Osman Can'ın elindeki halkayı fırlatmasıyla sinirler gerildi. Sunucu Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı duruma tepki gösterdi. Peki, 1 Nisan 2023 Pazartesi günü Survivor kim aday çıktı, eleme adayı kim oldu? 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI 1 MAYIS 2023: Survivor kim aday çıktı, eleme adayı kim oldu? 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor yarışmacıları günün sonunda konseyde bir ismi daha eleme potasına çıkarmak durumunda kaldı. Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı ve detaylar haberimizde...

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı kırmızı takımdan oldu.

Eleme potasında bulunan isimler Barış, Ertuğ ve Aziz.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor yatışmasında mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Dokunulmazlık oyununun kazananını aynı zamanda bir ödülün de sahibi oldu. Kazanan takım hem enfes bir yemek yedi ve ardından partiye dahil oldu.

Oyunun ilk turunu kırmızı takım kazandı. İkinci turu mavi takım aldı ve üçüncü aşamanın kazananı da kırmızı olunca dokunulmazlık ve ödül kırmızı takıma gitti.

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