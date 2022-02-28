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Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

28.02.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da 27 Şubat Pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı da belli oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Evrim'in ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

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Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.

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Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise ada konseyinde oylama yapıldı.

ünlüler

Yapılan oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım, haftanın ikinci eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

aşkım


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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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