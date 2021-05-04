Survivor bu hafta kim elendi? Survivor 4 Mayıs eleme adayı belli oldu!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu hafta ünlüler takımında bir veda gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımından bir yarışmacı bu akşam elenen isim oldu. Bu hafta halk tarafından Ünlüler takımı için yapılan SMS oylaması birincisi geçen hafta olduğu gibi İsmail Balaban oldu. İşte, Survivor'a veda eden o yarışmacı...

SURVİVOR 4 MAYIS ELEME ADAYLARI

Survivor 2021 ünlüler takımı bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Ada konseyinde yapılan oylamada yarışmacılar elenmek üzere Sergen ve Merve Aydın'ı aday gösterdi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS birincisi İsmail Balaban ise elenmek üzere Melis'i aday gösterdi.

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor bu haftanın elenen ismi Melis Sezer oldu.

SURVİVOR 2021 MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.