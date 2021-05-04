Survivor bu hafta kim elendi? Survivor 4 Mayıs eleme adayı belli oldu!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu hafta ünlüler takımında bir veda gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımından bir yarışmacı bu akşam elenen isim oldu. Bu hafta halk tarafından Ünlüler takımı için yapılan SMS oylaması birincisi geçen hafta olduğu gibi İsmail Balaban oldu. İşte, Survivor'a veda eden o yarışmacı...
SURVİVOR 4 MAYIS ELEME ADAYLARI
Survivor 2021 ünlüler takımı bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Ada konseyinde yapılan oylamada yarışmacılar elenmek üzere Sergen ve Merve Aydın'ı aday gösterdi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS birincisi İsmail Balaban ise elenmek üzere Melis'i aday gösterdi.
SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor bu haftanın elenen ismi Melis Sezer oldu.
SURVİVOR 2021 MELİS SEZER KİMDİR?
Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.
SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın, 10 Mart 1994 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. 1.74 boyunda olan Aydın basketbolda oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 26 yaşındaki basketbolcu Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
MERVE AYDIN'IN YER ALDIĞI BASKETBOL TAKIMLARI
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres
SURVİVOR 2021 SERGEN KİMDİR?
Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.
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