Survivor Evrim için Hakan Hatipoğlu'dan ilginç yorum: Seneye burada olur

Survivor 2020'de Evrim'in verdiği röportajların adaya ve izleyenlere olan yansımasını konuşulduğu Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu ilginç tespitlerde bulundu.

Survivor'da en tutarlı kişi olarak Cemal Can'ı gördüğünü söyleyen Hatipoğlu, Evrim'in ise çok güzel konuştuğunu ve seneye Survivor Panorama yorumcusu olabileceğini ifade etti. Hatipoğlu, "Survivor'da röportaj ve ada yaşantısı açısından bana en tutarlı gelen Cemal Can. Evrim ise röportajlarda çok güzel konuşuyor ve en çok olan onun röportajları yayınlanıyor. Kelimeleri güzel seçiyor, adadaki olayları iyi ifade ediyor. Ama tutarlı değil. Bir nevi orada panorama yapıyor. Seneye bu masada olursa şaşırmam" dedi.

