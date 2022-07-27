MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Evrim Keklik mini şortlu pozlarıyla Berlin'i salladı! "Aşk kadın..."

Survivor Evrim Keklik mini şortlu pozlarıyla Berlin'i salladı! "Aşk kadın..."

27.07.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla ismini son yarışmacılar arasına kadar yazdıran Evrim Keklik, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Survivor sonrası tatile çıkan ve Almanya'ya giden Keklik, mini şortlu pozlarıyla Berlin'i adeta salladı.

Survivor Evrim Keklik mini şortlu pozlarıyla Berlin'i salladı! "Aşk kadın..."

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Evrim Keklik, pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor dönüşü hemen tatile çıkan ve tatil pozlarıyla Instagram'ı sallayan güzel yarışmacı, son olarak mini şortlu pozlarıyla gündeme geldi.

POZLARIYLA BERLİN'İ SALLADI

Survivor 2022 All Star'da bu yıl yarışmayı 11. sırada biteren Evrim Keklik, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

evrim keklik

Yarışmanın ardından tatile çıkan ve Almanya'nın Berlin şehrine giden Evrim Keklik, mini şortlu pozlarıyla adeta olay yarattı.

295960625_730896328175488_8599540940269133797_n

Evrim Keklik'in paylaşımları sonrasında sevenleri pozlarına beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

295689546_3228725417411127_7527512929346536130_n

Takipçilerinden bazıları güzel yarışmacının pozlarına, "Aşk kadın" ve "Bu ne güzellik" şeklinde yorumlar yaptı.

295530243_617279046427244_7776435554723023739_n

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırı'lıdır.

evrim keklik1

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

evrim keklik2

15 Ocak 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2022 All Star yarışmasında yer almıştır ve yarışmayı 11. olarak bitirmiştir.

evrim keklik4

evrim keklik3

evrim keklik5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizem Karaca'dan derin göğüs dekolteli paylaşım! Siyahlar içinde paylaştıGizem Karaca'dan derin göğüs dekolteli paylaşım! Siyahlar içinde paylaştı
Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyülediSurvivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi
Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik Instagram survivor evrim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Yeni transfere 80 saniye yetti! "Şampiyon yapar"

Yeni transfere 80 saniye yetti! "Şampiyon yapar"

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

O beğeni dikkat çekti! 'Midesi bulanıyor...'

O beğeni dikkat çekti! 'Midesi bulanıyor...'

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

Davutoğlu ve Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Büyük gizem çözüldü: Uzayın derinliklerinden geliyorlar

Büyük gizem çözüldü: Uzayın derinliklerinden geliyorlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Adımlarınızı atmadan önce iki kere düşünün

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.