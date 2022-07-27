Survivor Evrim Keklik mini şortlu pozlarıyla Berlin'i salladı! "Aşk kadın..."

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Evrim Keklik, pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor dönüşü hemen tatile çıkan ve tatil pozlarıyla Instagram'ı sallayan güzel yarışmacı, son olarak mini şortlu pozlarıyla gündeme geldi.

POZLARIYLA BERLİN'İ SALLADI

Survivor 2022 All Star'da bu yıl yarışmayı 11. sırada biteren Evrim Keklik, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

Yarışmanın ardından tatile çıkan ve Almanya'nın Berlin şehrine giden Evrim Keklik, mini şortlu pozlarıyla adeta olay yarattı.

Evrim Keklik'in paylaşımları sonrasında sevenleri pozlarına beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

Takipçilerinden bazıları güzel yarışmacının pozlarına, "Aşk kadın" ve "Bu ne güzellik" şeklinde yorumlar yaptı.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırı'lıdır.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

15 Ocak 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2022 All Star yarışmasında yer almıştır ve yarışmayı 11. olarak bitirmiştir.





