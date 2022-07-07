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Survivor Evrim Keklik'ten beklenen Nisa Bölükbaşı açıklaması! "Güvendik çünkü...'

07.07.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunda da aynı takımda yer alan ve hem program boyunca hem de programdan sonra yıldızı barışmayan Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik ikilisi, Survivor All Star 2022 sezonunda samimi arkadaşlıkları ile herkesi şaşırttı. Mesele birçok kez espiri konusu olurken Evrim Keklik'ten çok beklenen Nisa Bölükbaşı açıklaması geldi.

Survivor Evrim Keklik'ten beklenen Nisa Bölükbaşı açıklaması! "Güvendik çünkü...'

Nisa ve Evrim ikilisi, Survivor 2020'deki dargınlıklarının ardından 2022 sezonunda samimi arkadaşlıklarıyla olay oldu. Sezon boyunca birbirlerini destekleyen ikili, programın ardından da arkadaşlıklarıyla gündeme geldi.

EVRİM KEKLİK'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA

Survivor'da Nisa'yı desteklediğini ve onun şampiyon olmasını istediğini söyleyen Evrim Keklik, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinden gelen, "Nisa ile aranız nasıl düzeldi?" sorusuna Keklik, "Birbirimizi tanımaya inandık, birbirimize güvendik çünkü orada bizden başkası bize yardım edemezdi. İyi ki de böyle oldu." yanıtını verdi.

Survivor Evrim Keklik'ten beklenen Nisa Bölükbaşı açıklaması!

"NİSA HAKETTİ Mİ ŞAMPİYON OLMAYI?"

Bir diğer takipçisinden gelen, "Nisa haketti mi şampiyon olmayı?" sorusuna ise Keklik, "Neden haketmesin? Neye göre kime göre?" yanıtını verdi.

Survivor Evrim Keklik'ten beklenen Nisa Bölükbaşı açıklaması!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
evrimde nisa gibi yatmayı seven ve performansı çok kötü idi al birini vur ötekine
Al birini vur ötekine
Bravo evrim ne karşılığında hak etti sen de bunu yanıtla

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