Survivor Evrim Keklik'ten şoke eden paylaşım! Gören bir daha baktı: "Azıcık nostalji!"

Survivor'ın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Evrim Keklik, olumsuz yorum ve eleştiriler alsa da renkli kişiliğini burada da yansıtmaya devam ediyor. Evrim Keklik'in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Filenin Sultanlarını her daim destekleyen Evrim Keklik, 'fikstür' paylaşımının ardından bebeklik fotoğraflarını paylaştı.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK'İN 'BEBEKLİK' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

İlk paylaşımına 'azıcık nostalji' notunu düşen Evrim Keklik takipçilerini gülümsetti.

İşte Evrim Keklik'in bebeklik fotoğafları:



