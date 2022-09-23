MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Evrim Keklik'ten şoke eden paylaşım! Gören bir daha baktı: "Azıcık nostalji!"

Survivor Evrim Keklik'ten şoke eden paylaşım! Gören bir daha baktı: "Azıcık nostalji!"

23.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan Evrim Keklik, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında yarışırken renkli kişiliği ve dobralığıyla adından söz ettiren Evrim Keklik, sosyal medya hesabında bebeklik fotoğraflarını paylaştı. Peş peşe yaptığı paylaşımlara 'azıcık nostalji' notunu düşerek başlayan Evrim Keklik'in bebeklik fotoğrafları görenleri şaşırttı.

Survivor Evrim Keklik'ten şoke eden paylaşım! Gören bir daha baktı: "Azıcık nostalji!"

Survivor'ın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Evrim Keklik, olumsuz yorum ve eleştiriler alsa da renkli kişiliğini burada da yansıtmaya devam ediyor. Evrim Keklik'in son paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

01

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen Filenin Sultanlarını her daim destekleyen Evrim Keklik, 'fikstür' paylaşımının ardından bebeklik fotoğraflarını paylaştı.

03

SURVIVOR EVRİM KEKLİK'İN 'BEBEKLİK' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

İlk paylaşımına 'azıcık nostalji' notunu düşen Evrim Keklik takipçilerini gülümsetti.

İşte Evrim Keklik'in bebeklik fotoğafları:

evrim2

evrim1

a6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo'nun eşinin derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Spor yaptığı anları paylaştıRonaldo'nun eşinin derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Spor yaptığı anları paylaştı
Yunanistan tatilinden "Bikinim yoktu" notuyla paylaştı! Yunanistan tatilinden "Bikinim yoktu" notuyla paylaştı!
Kızı birinci olamayınca "Memnun değilim" dedi! Torpil imasıKızı birinci olamayınca "Memnun değilim" dedi! Torpil iması
Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik survivor 2022 sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Cinsel istismarı ağlayarak anlattı! "Bana sarılıp öpmeye başladı"

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...

Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.