Survivor Evrim Keklik yokluk adasında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

Survivor'da girdiği polemiklerle adından söz ettiren Evrim Keklik haftanın ilk eleme adayı oldu. Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu.

"Barakanın altını koymuşlar buraya" diyen Survivor Evrim "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. "Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi.

Bir türlü yaşadığı şoku atlatamayan Evrim tabuta benzettiği yatağını ölçerek "4 karış bile değil" yorumunda bulundu.

"La havle ve la kuvvete, ben bunda mı yatacağım ya" diyerek şoku üstünden atamayan Evrim'in o onları gündem oldu. Kameralara doğru bağırmaya başlayan Evrim "Musalla taşı gibi aklımı oynatacağım şimdi" dedi.

