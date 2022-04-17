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  4. Survivor Evrim Keklik yokluk adasında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

Survivor Evrim Keklik yokluk adasında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

17.04.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Survivor Evrim Keklik küçücük bir yatak alanı görünce "Tabut gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını bir türlü atamadı.

Survivor Evrim Keklik yokluk adasında neye uğradığını şaşırdı! "Musalla taşı gibi..."

Survivor'da girdiği polemiklerle adından söz ettiren Evrim Keklik haftanın ilk eleme adayı oldu. Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu.

"Barakanın altını koymuşlar buraya" diyen Survivor Evrim "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. "Bu ne tabut gibi bir şey bu tövbe estağfurullah, La havle ve la kuvvete" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi.

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Bir türlü yaşadığı şoku atlatamayan Evrim tabuta benzettiği yatağını ölçerek "4 karış bile değil" yorumunda bulundu.

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"La havle ve la kuvvete, ben bunda mı yatacağım ya" diyerek şoku üstünden atamayan Evrim'in o onları gündem oldu. Kameralara doğru bağırmaya başlayan Evrim "Musalla taşı gibi aklımı oynatacağım şimdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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